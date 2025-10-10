В США указали на лицемерие Запада после слов Меркель о России
Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах конфликта между Россией и Украиной и попытках разработки нового формата переговорного процесса свидетельствуют о лицемерии Запада и его бездействии. Об этом 10 октября сообщила американская газета Responsible Statecraft.
«Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения <конфликта >», — указано в статье.
По данным издания, такие высказывания экс-канцлера ФРГ дают возможность пересмотреть ситуацию в связи с ухудшением отношений Запада с РФ, которое достигло пика в феврале 2022 года.
9 октября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов признал, что слова Меркель являются признанием провала политики Запада.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября также согласился со словами Меркель, которая заявила, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что Евросоюз (ЕС) и Брюссель являются заложниками «оголтелой политики» Варшавы и стран Прибалтики.
6 октября Меркель заявила, что в 2021 году выступила с инициативой о новом формате диалога между ЕС и Россией для разрешения украинского конфликта, однако против идеи выступили Польша и прибалтийские страны, и это могло стать косвенной причиной усугубления кризиса и принятия решения о проведении СВО. По ее словам, Польша и Прибалтика опасались, что ЕС не сможет разработать общую политику по диалогу с РФ.
