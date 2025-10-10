Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

В США указали на лицемерие Запада после слов Меркель о России

RS: заявление Меркель о России показало лицемерие Запада
0
EN
Фото: TASS/EPA/MIGUEL A. LOPES
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах конфликта между Россией и Украиной и попытках разработки нового формата переговорного процесса свидетельствуют о лицемерии Запада и его бездействии. Об этом 10 октября сообщила американская газета Responsible Statecraft.

«Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения <конфликта >», — указано в статье.

По данным издания, такие высказывания экс-канцлера ФРГ дают возможность пересмотреть ситуацию в связи с ухудшением отношений Запада с РФ, которое достигло пика в феврале 2022 года.

Скачок давления: ЕС и Украина отдаляют мирное урегулирование кризиса
НАТО запустило операцию «Восточный страж» после инцидента с БПЛА в Польше

9 октября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов признал, что слова Меркель являются признанием провала политики Запада.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября также согласился со словами Меркель, которая заявила, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что Евросоюз (ЕС) и Брюссель являются заложниками «оголтелой политики» Варшавы и стран Прибалтики.

6 октября Меркель заявила, что в 2021 году выступила с инициативой о новом формате диалога между ЕС и Россией для разрешения украинского конфликта, однако против идеи выступили Польша и прибалтийские страны, и это могло стать косвенной причиной усугубления кризиса и принятия решения о проведении СВО. По ее словам, Польша и Прибалтика опасались, что ЕС не сможет разработать общую политику по диалогу с РФ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026