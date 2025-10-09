Реклама
Ульянов назвал слова Меркель о начале СВО признанием провала Запада

Ульянов: Меркель признала провал политики Запада в отношении России
Фото: Global Look Press/Michael Kremer
Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики спровоцировали начало Россией специальной военной операции (СВО), является признанием провала политики Запада. Об этом 9 октября заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Похоже, Ангела Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021–2025 годах была очевидным провалом», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пора определить ответственных за этот стратегический провал, а именно, по словам бывшего канцлера ФРГ, Польшу и страны Прибалтики.

Кризисные проявления: Лавров на языке зулу предложил концепцию развития мира
О чем еще говорил глава МИД России на площадке Генассамблеи ООН

Ранее, 6 октября, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году выступила с инициативой о новом формате диалога между ЕС и Россией для разрешения украинского конфликта, однако против идеи выступили Польша и прибалтийские страны, и это могло стать косвенной причиной усугубления кризиса и принятия решения о проведении СВО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

