Рахмон отметил развитие сотрудничества в сфере безопасности в СНГ
Содружество Независимых Государств (СНГ) в нынешнем году особое внимание уделило сотрудничеству в сфере безопасности. Об этом 10 октября сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
«Соответствующее внимание уделялось укреплению сотрудничества в сфере безопасности, в частности в вопросах борьбы с рисками и угрозами безопасности», — сказал он, открывая заседание Совета глав государств Содружества в Душанбе.
Он также добавил, что в 2025 году продолжалась работа по развитию транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровой интеграции и расширению торгово-экономического взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин утром 10 октября прибыл на территорию Дворца Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Российский лидер 29 августа назвал одним из важнейших направлений политики РФ работу на пространстве СНГ. На совещании Совбеза российский лидер предложил обсудить тему работы с некоторыми странами СНГ, а также рассмотреть ближайшие цели на этом направлении для России.
