Адвокат заявил о невозможности Момотова явиться в суд из-за его госпитализации

Фото: Global Look Press/Federation Council of Russia
Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов не может принимать участие в судебном заседании из-за госпитализации. Об этом 10 октября сообщил его адвокат Никита Филиппов в Останкинском суде Москвы, передает корреспондент «Известий».

«У Момотова ухудшилось состояние здоровья. Он госпитализирован. Прошу объявить перерыв на неделю, так как Момотов хочет лично участвовать», — отметил юрист.

Уточняется, что суд позднее вернется к рассмотрению ходатайства.

Обратили в госдоход: у экс-судьи Адыгеи изъяли активы на 13 млрд рублей
Дочь Аслана Трахова ранее задержали по делу о мошенничестве и отмывании денег

8 октября сообщалось, что Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Суд отказался удовлетворять ходатайство адвоката экс-судьи, который просил закрыть процесс, заявляя, что в деле содержатся сведения личного характера и банковская тайна.

23 сентября стало известно о поступлении в столичный Останкинский районный суд иска Генпрокуратуры РФ к Момотову. Как рассказал источник «Известий», в рамках иска ведомство требует изъять объекты недвижимости, которые зарегистрированы на третьи лица. Судья оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

Тогда же Момотов обратился в комиссию совета судей с просьбой провести проверку информации, которая распространена в СМИ, о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Экс-судья сообщил, что после официального уведомления о поступлении соответствующего иска в суд он готов предоставить все необходимые пояснения и документы.

26 сентября стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) России досрочно прекратила полномочия судьи Момотова. 3 октября суд ограничил Момотову выезд за рубеж.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

