ВККС прекратила полномочия судьи Момотова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила полномочия председателя Совета судей Виктора Момотова. Об этом 26 сентября сообщили в коллегии.

«ВККС РФ прекратила полномочия 15 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке <...>, в частности: Момотова В.В. — судьи Верховного Суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте.

Данное решение было принято по итогам седьмого заседания Высшей квалификационной коллегии судей за текущий год.

Обратили в госдоход: у экс-судьи Адыгеи изъяли активы на 13 млрд рублей
Дочь Аслана Трахова ранее задержали по делу о мошенничестве и отмывании денег

23 сентября Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Виктора Момотова почти 100 объектов недвижимости стоимостью около 9 млрд рублей. Уточняется, что Момотов использовал судейский иммунитет, чтобы прикрывать сформированные совместно с представителем краснодарского криминала Андрея Марченко активы. Так, судьей были легализованы 11 отошедших Марченко объектов недвижимости.

