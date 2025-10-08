Экс-судья Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей

Отставной судья Верховного суда России Виктор Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Об этом 8 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала Останкинского районного суда Москвы.

«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн рублей и до сих пор не погашен», — заявил прокурор.

Суд отказался удовлетворять ходатайство адвоката Момотова, который просил закрыть процесс, заявляя, что в деле содержатся сведения личного характера и банковская тайна.

23 сентября сообщалось о поступлении в столичный Останкинский районный суд иска Генпрокуратуры РФ к Момотову. По информации источника «Известий», в рамках иска ведомство требует изъять объекты недвижимости, зарегистрированные на третьих лиц. Судья оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

В тот же день Момотов обратился в комиссию совета судей с просьбой провести проверку сведений, распространяемых в СМИ, о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Момотов заявил, что после официального уведомления о поступлении соответствующего иска в суд он готов предоставить все необходимые пояснения и документы.

26 сентября стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) России досрочно прекратила полномочия судьи Момотова. 3 октября суд ограничил Момотову выезд за рубеж.

