Народная артистка Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве

Народную артистку РФ Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом 10 октября рассказала «Известиям» ее адвокат Юлия Вербицкая.

«Лидию Николаевну госпитализировали с ухудшением показателей и болями в области сердца. Рядом с ней сейчас ее младшая дочь Ольга Васильевна. Медики делают всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — уточнила она.

Однако, как уточнила дочь артистки Ольга Шукшина, госпитализация является плановой. Для более точного обследования народная артистка РФ будет находиться там от трех до пяти дней.

В начале июня 2023 года источник «Известий» рассказал, что Федосеева-Шукшина находится в реанимации в одной из больниц Москвы с подозрением на инсульт. Позже, 19 июня, дочь актрисы рассказала журналистам, что пациентку перевели из отделения реанимации в палату с улучшением состояния. 2 июля народная артистка была выписана из больницы.

