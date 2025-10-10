Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 10 октября сообщил, что метеорологическая зима в Москве начнется во второй половине ноября, когда в столице установится устойчивый снежный покров.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени – начале декабря высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 см», — написал он в своем Telegram-канале.

Тишковец отметил, что прогноз для столицы на будущую зиму в целом будет «немного мягким, несуровым», однако, по его словам, будут «периодические волны тепла и холода», а высота сугробов может достигать 30–40 см.

Ранее, 2 октября, в Гидрометцентре сообщили, что температура этой зимой почти по всей России будет более холодной, чем год назад. При этом ноябрь также будет холоднее на севере Центрального и Приволжского федеральных округов (ЦФО и ПФО), в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), на севере Уральского федерального округа (УрФО), в северных и центральных районах Сибирского федерального округа (СФО).

