Синоптики спрогнозировали холодную зиму в России

Температура этой зимой почти по всей России будет более холодной, чем год назад. Об этом 2 октября сообщили в Гидрометцентре.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — приводит ТАСС фрагмент вероятностного прогноза.

При этом ноябрь также будет холоднее на севере Центрального и Приволжского федеральных округов (ЦФО и ПФО), в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), на севере Уральского федерального округа (УрФО), в северных и центральных районах Сибирского федерального округа (СФО).

А в северной половине Красноярского края и на западе Якутии холоднее в этом году, чем в предыдущем, будет февраль.

При этом в марте среднемесячная температура будет выше на большей части территории страны.

29 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал старое бабье лето в Москве. Он отметил, что среднемесячная температура воздуха в октябре в Центральной России ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ