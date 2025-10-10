Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Общество
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Общество
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Наука и техника
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Выделяется пять наиболее распространенных схем обмана россиян, связанных с сервисами доставки еды. Об этом 10 сентября сообщило МВД РФ.

Как отмечает ТАСС, первая включает фальшивые сайты и приложения, копирующие популярные сервисы доставки. Злоумышленники используют эти ресурсы, чтобы получить данные карт, логины, пароли пользователей. Когда граждане вводят информацию о себе на таких фальшивых страницах, она немедленно попадает в руки аферистов.

Вторая схема основывается на «ошибке» в оплате и возврате средств. Мошенники сообщают жертве, что произошла ошибка при платеже, и предлагают вернуть деньги за доставку, запрашивая данные карты или СМС-коды.

Третья схема включает подмену заказанных блюд или доставку неполных заказов. В этой ситуации аферисты притворяются курьерами, доставляют заказ. При этом либо не привозят все блюда, либо подменяют их. Затем они требуют от клиента дополнительную плату.

Также распространены фишинговые ссылки, отправляемые через СМС и мессенджеры, которые ведут на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения скидок. На этих страницах мошенники просят ввести данные карты.

Последняя схема связана с несуществующими акциями и бонусами. Мошенники обещают огромные скидки или бонусы, чтобы заманить жертву на фишинговые сайты, где они собирают данные карт.

Темная сторона вины: как мошенники превращают жертв в преступников
Почему люди отдают незнакомцам миллионы, а потом безропотно выполняют их приказы

9 октября сообщалось, что в России телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, убеждают пенсионеров предоставить персональные данные якобы для пересдачи анализов. Уточняется, что злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь работниками поликлиники, и просят назвать персональные данные для «дополнения анкеты» перед пересдачей анализов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025