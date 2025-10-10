МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды

Выделяется пять наиболее распространенных схем обмана россиян, связанных с сервисами доставки еды. Об этом 10 сентября сообщило МВД РФ.

Как отмечает ТАСС, первая включает фальшивые сайты и приложения, копирующие популярные сервисы доставки. Злоумышленники используют эти ресурсы, чтобы получить данные карт, логины, пароли пользователей. Когда граждане вводят информацию о себе на таких фальшивых страницах, она немедленно попадает в руки аферистов.

Вторая схема основывается на «ошибке» в оплате и возврате средств. Мошенники сообщают жертве, что произошла ошибка при платеже, и предлагают вернуть деньги за доставку, запрашивая данные карты или СМС-коды.

Третья схема включает подмену заказанных блюд или доставку неполных заказов. В этой ситуации аферисты притворяются курьерами, доставляют заказ. При этом либо не привозят все блюда, либо подменяют их. Затем они требуют от клиента дополнительную плату.

Также распространены фишинговые ссылки, отправляемые через СМС и мессенджеры, которые ведут на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения скидок. На этих страницах мошенники просят ввести данные карты.

Последняя схема связана с несуществующими акциями и бонусами. Мошенники обещают огромные скидки или бонусы, чтобы заманить жертву на фишинговые сайты, где они собирают данные карт.

9 октября сообщалось, что в России телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, убеждают пенсионеров предоставить персональные данные якобы для пересдачи анализов. Уточняется, что злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь работниками поликлиники, и просят назвать персональные данные для «дополнения анкеты» перед пересдачей анализов.

