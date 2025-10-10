Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона

Уитакер: США располагают «мощным оружием», которое пока не передавали Украине
0
EN
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Соединенных Штатов есть «мощное оружие», которое еще не было передано Украине. Об этом он сообщил 9 октября на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«У нас есть возможности, которые в настоящее время не используются на поле боя на Украине, но они устрашающие, мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Уитакер добавил, что эти средства могут быть переданы Киеву при необходимости.

США допускают продажу Европе ракет «Томагавк» для Украины. Что нужно знать

Президент США Дональд Трамп 6 октября сообщил, что фактически принял решение по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Tomahawk, но не озвучил его. По словам американского лидера, прежде всего он планирует разобраться в том, как именно выделенные снаряды будут использоваться. При этом, как подчеркнули в газете The Washington Post, в случае если глава Белого дома всё же решит поставлять Tomahawk, это ознаменует избрание им пути эскалации конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября призвала Вашингтон проявить сдержанность в этом вопросе. По ее словам, положительное решение по данному вопросу чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесением непоправимого ущерба российско-американским отношениям.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026