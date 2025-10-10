Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Соединенных Штатов есть «мощное оружие», которое еще не было передано Украине. Об этом он сообщил 9 октября на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«У нас есть возможности, которые в настоящее время не используются на поле боя на Украине, но они устрашающие, мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Уитакер добавил, что эти средства могут быть переданы Киеву при необходимости.

Президент США Дональд Трамп 6 октября сообщил, что фактически принял решение по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Tomahawk, но не озвучил его. По словам американского лидера, прежде всего он планирует разобраться в том, как именно выделенные снаряды будут использоваться. При этом, как подчеркнули в газете The Washington Post, в случае если глава Белого дома всё же решит поставлять Tomahawk, это ознаменует избрание им пути эскалации конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября призвала Вашингтон проявить сдержанность в этом вопросе. По ее словам, положительное решение по данному вопросу чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесением непоправимого ущерба российско-американским отношениям.

