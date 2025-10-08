В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов Вашингтона по поставкам Украине ракет Tomahawk, а также призывает США к сдержанности и надеется, что эти слова будут услышаны. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации вокруг этого вопроса. Призываем к предельной сдержанности в обращении с данной в высшей степени чувствительной темой, которая может существенно осложнить поиск развязок на украинском треке», — указала Захарова на брифинге.

Она добавила, что если США решат передать Киеву указанные ракеты дальнего действия, то данное решение чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям. А в них сейчас только немного начали проявляться элементы возобновления двустороннего диалога

«Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны», — подчеркнула она.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в этот же день выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине, заявив, что это может привести к «неограниченному ракетному» конфликту и эскалации кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ