Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в торговом центре в Ангарске локализован на площади 3 тыс. кв. м
Мир
Трамп призвал взять под арест причастных к использованию при Байдене автопера
Мир
Фон дер Ляйен заявила о риске ухудшения отношений ЕС и США из-за пошлин
Мир
Экстренное совещание послов ЕС по Гренландии и тарифам США назначили на 18 января
Мир
Макрон пообещал США ответ Европы на «недопустимые» пошлины США из-за Гренландии
Армия
Силы ПВО за три часа уничтожили 34 украинских дрона над территорией России
Армия
Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили заглубленный штаб ВСУ под Купянском
Мир
В Молдавии назвали заявление Санду об объединении с Румынией капитуляцией
Мир
Tagesspiegel узнала о недовольстве Мерца частыми больничными немцев
Мир
Уолтц не увидел нарушений США международного права в ситуации с Гренландией
Спорт
ХК «Торпедо» обыграл «Спартак» со счетом 0:1 в матче КХЛ
Спорт
Сборная Нигерии завоевала бронзу Кубка африканских наций
Общество
В Херсонской области 450 населенных пунктов остались без света после обстрела
Общество
СК показал кадры последствий взрыва газа в придорожном кафе на Ставрополье
Мир
Власти Польши заявили о появлении «десятков объектов» в небе над страной
Общество
Правительство России утвердило время приезда скорой помощи за 20 минут
Мир
В Швейцарии допустили негативные последствия для ЕС в случае вступления Украины

В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk

Захарова: Москва внимательно следит за решениями США по передаче Tomahawk Киеву
0
EN
Фото: Global Look Press/US Navy
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов Вашингтона по поставкам Украине ракет Tomahawk, а также призывает США к сдержанности и надеется, что эти слова будут услышаны. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации вокруг этого вопроса. Призываем к предельной сдержанности в обращении с данной в высшей степени чувствительной темой, которая может существенно осложнить поиск развязок на украинском треке», — указала Захарова на брифинге.

Она добавила, что если США решат передать Киеву указанные ракеты дальнего действия, то данное решение чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям. А в них сейчас только немного начали проявляться элементы возобновления двустороннего диалога

«Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны», — подчеркнула она.

США допускают продажу Европе ракет «Томагавк» для Украины. Что нужно знать

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в этот же день выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине, заявив, что это может привести к «неограниченному ракетному» конфликту и эскалации кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026