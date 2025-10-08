Пушков предупредил об опасных последствиях передачи Tomahawk Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 8 октября выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине, заявив, что это может привести к «неограниченному ракетному» конфликту и эскалации кризиса на Украине.

«Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, Киев не обладает необходимыми платформами для запуска ракет, а для их управления и наведения, по его мнению, будут задействованы американские силы. Пушков затруднился ответить на вопрос, какие цели будут поражать эти ракеты, учитывая их дальность в 2500 км, а также поинтересовался, какое количество таких ракет США намерены продать Европе для Украины.

6 октября Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

До этого, 26 сентября, газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского на закрытой встрече с Трампом о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk дальностью свыше 1,6 тыс. км.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ