Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом 10 октября сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В этот же день сообщалось, что ПВО ликвидировали за минувшую ночь 23 украинских дрона. Уточняется, что по 10 беспилотников было сбито над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, а еще три дрона обезвредили в небе над Брянской областью.
