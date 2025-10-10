Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
СК заочно предъявил обвинения Каллас в уничтожении советских памятников
Мир
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Армия
Расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Мир
Трамп указал на вину позиции Киева в затягивании конфликта на Украине
Армия
Бойцы ВС РФ поделились подробностями захвата командного пункта ВСУ в Гуляйполе
Мир
Трамп допустил возможность визита и. о. президента Венесуэлы Родригес в США
Общество
Суд Новокузнецка изберет меру пресечения для главврача роддома 15 января
Общество
Россию и Белоруссию призвали учредить совместные инфоцентры по реагированию на фейки
Мир
Родригес обсудила с Трампом «нерешенные вопросы» в ходе телефонного разговора
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Общество
Предприниматель назвала ключевые модные тенденции зимы 2026 года
Сюжет:

Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ

0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за минувшую ночь 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по 10 беспилотников было сбито над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, а еще три дрона обезвредили в небе над Брянской областью.

Ввести в «Ступор»: новый комплекс свяжет системы борьбы с БПЛА в единую сеть
У подразделений, защищающих важные объекты, появится возможность видеть обстановку с разных устройств в режиме реального времени на одном экране

В Минобороны днем ранее сообщили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было ликвидировано 19 украинских БПЛА. Девять аппаратов, как уточнили в ведомстве, были сбиты над территорией Волгоградской области, а еще три дрона — над Брянской и Курской областями. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026