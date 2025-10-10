Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за минувшую ночь 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по 10 беспилотников было сбито над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, а еще три дрона обезвредили в небе над Брянской областью.

В Минобороны днем ранее сообщили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было ликвидировано 19 украинских БПЛА. Девять аппаратов, как уточнили в ведомстве, были сбиты над территорией Волгоградской области, а еще три дрона — над Брянской и Курской областями. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

