Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Эксперт рассказала об опасности приготовления еды в грязной духовке

Эксперт Золотарева: нагар и копоть в духовке представляют угрозу для здоровья
0
EN
Фото: TASS/Thomas Eisenhuth
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Копоть в духовке представляет собой не только эстетическую проблему, но и скрытые угрозы для здоровья. Об этом 10 октября предупредила кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Золотарева подчеркнула, что нагар, образующийся внутри духовки, возникает из-за разбрызгивания жира и сока во время готовки, которые, попадая на горячие стенки, разлагаются и вступают в химические реакции. Это приводит к образованию липкого слоя, который со временем может ухудшить теплопроводность и вызвать поломку устройства, особенно в электрических моделях. Кроме того, из-за нагара пища может прогреваться неравномерно, что повышает риск пищевого отравления, так как оставшиеся микроорганизмы не погибают при недостаточной теплоте.

«Сам нагар является идеальной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Хотя высокая температура в большинстве случаев уничтожает их непосредственно в ходе готовки, риски перекрестного загрязнения сохраняются. Микробы могут попасть на пищу с частицами копоти при извлечении блюда из духовки или с потоками воздуха», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, процесс обугливания пищи и нагара приводит к образованию опасных соединений, таких как акриламид, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Как указала Золотарева, эти вещества, по данным исследований на животных, могут быть связаны с развитием рака и отнесены к группе условных канцерогенов. Хотя исследования на людях не дали однозначных выводов, регулярное потребление такой пищи не рекомендуется.

Также пережженный жир выделяет акролеин — альдегид, который раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Для людей с астмой или аллергиями это вещество может спровоцировать обострения. Постоянное воздействие акролеина может привести к хроническим воспалениям в респираторной системе, пояснила Золотарева.

Эксперт настоятельно рекомендовала регулярно и тщательно очищать духовой шкаф, чтобы избежать этих рисков. Лучше всего очищать духовку после каждого приготовления пищи, используя безопасные средства для очистки, и избегать хлорсодержащих и щелочных средств, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей. После уборки следует хорошо промыть все поверхности водой и обеспечить естественную вентиляцию внутри устройства.

Раковый корпус: как неисправность СВЧ может вызвать онкологию
Эксперты назвали случаи, когда микроволновкой лучше не пользоваться

Доцент кафедры пищевой безопасности университета «Росбиотех» Наталья Фоменко 11 августа назвала нежелательные для разогрева в микроволновке продукты. Уточнялось, что нежелательно разогревать зеленые листовые овощи и перцы. При разогреве они выделяют токсичные вещества, которые вредны для здоровья человека.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025