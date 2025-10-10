Один человек погиб в результате ДТП в Ставрополе

В результате ДТП в Ставрополе погибла водитель, не пропустившая машину при повороте. Об этом 10 октября сообщили в Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

«По предварительным данным, 9 октября около 21:10 водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по улице Ленина, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Volvo продолжил движение и допустил наезд на металлическое ограждение», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Погибла 41-летняя женщина — водитель Lada Granta. Кроме того, в ведомстве отметили, что 26-летний водитель Volvo за последние два года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Минздрав Камчатского края 9 октября сообщил, что в регионе опрокинулась машина скорой помощи, в результате ДТП пострадали два фельдшера. Уточняется, что автоавария произошла из-за того, что машину скорой помощи, которая двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками, не пропустил водитель. Он въехал в заднее колесо спецтранспорта, из-за чего произошло его опрокидывание.

