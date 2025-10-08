Нулевой уровень: как будут бороться с нетрезвыми водителями

Несмотря на снижение количества «пьяных» ДТП, они остаются серьезной проблемой. В Общественной палате обсудили вопросы профилактики пьяного вождения. По статистике Госавтоинспекции, за прошлый год «пьяные» ДТП составили более десятой части (10,6%) в общем количестве аварий, а погибшие — четверть (25,3%) среди всех погибших. Показатель тяжести последствий таких аварий — 16,9, что вдвое выше среднего значения. Как выглядит типичный нарушитель и что на самом деле означает погрешность в 0,16 промилле — в материале «Известий».

Статистика идет вниз

С января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано почти 7,9 тыс. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, что на 12,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. В таких ДТП погибли 2,1 тыс. человек, еще более 10 тыс. получили ранения (снижение на 23,5% и 10,6% соответственно).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, по итогам девяти месяцев зафиксировано свыше 1,7 тыс. ДТП с участием водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования, что на 7,1% меньше, чем в прошлом году. В таких ДТП погибли 104 и получили ранения свыше 2,4 тыс. человек. Снижение составило 1,9% и 8,2%.

В этом году уже возбуждено 189 тыс. административных дел за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Портрет нарушителя

Типичный нарушитель — это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, как правило, безработный, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. К сожалению, большая часть нарушений совершается умышленно: люди знают, что нельзя садиться за руль в состоянии опьянения, но идут на это, подчеркнул эксперт.

Статистика ДТП отражает не только оптимистическую динамику, но и то, что пьянство за рулем остается серьезной проблемой безопасности на дорогах, отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Он напомнил, что сейчас за управление ТС в нетрезвом виде в первый раз грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев. Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности, а повторный отказ от медосвидетельствования или повторное нарушение влекут за собой уже уголовное преследование.

Принцип неотвратимости наказания — действенное средство против нарушителей на дорогах, но куда важнее воспитательная, пропагандистская и профилактическая работа, отметил Сергей Хранцкевич.

— Необходимо выработать у водителя стойкий иммунитет к самой мысли о допустимости сесть за руль в состоянии опьянения. И не потому, что тебя накажут, а потому, что ты можешь погибнуть. Или стать причиной чьей-то гибели, — заявил он.

Патрули и дружины

Мгновенного результата здесь быть не может, считают в Госавтоинспекции, но отмечают положительные изменения в правосознании общества, ставшие результатом активной просветительской работы ведомства.

Об этом говорит рост количества сигналов от населения о правонарушениях на дорогах — в 2024 году их стало на 25% по сравнению с 2023 годом. Благодаря бдительности граждан в прошлом году было пресечено более 70 тыс. случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В текущем году уже пресечено свыше 40 тыс. (41 723, + 6,2%) таких случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сергей Хранцкевич подчеркнул роль организованных сообществ в выявлении пьяных водителей — авто- и мотоклубов, казачьих дружин и общественных движений вроде кировского «Ночного патруля». Также в ходе дискуссии прозвучала идея использовать «потенциал родительских патрулей».

Что такое 0,16 промилле

Бытовое представление о состоянии алкогольного опьянения отличается от того, которым оперирует закон, отмечают участники круглого стола.

По закону максимальное остаточное количество алкоголя не может превышать 0,16 мг на один литр воздуха (промилле), выдыхаемого водителем.

— Уже многие стали забывать, откуда взялась эта цифра. Позволю себе напомнить, это сумма трех погрешностей. Первое значение 0,05 — это просто погрешность прибора. Вторая погрешность 0,05 — это температура. Ну и третья 0,05 — возможное содержание в окружающем воздухе алкоголя. В сумме получается 0,15, и еще 0,01 промилле добавили в пользу водителя. Чтобы как раз его не признали пьяным, если он вообще ничего не употреблял. То есть вот эти 0,16 мг на литр — это, по сути, погрешность, а не допустимая норма алкоголя. Если водитель что-то употребил, то, конечно, будет больше, чем 0,16, — напомнил заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Личный пример

Запреты и штрафы работают лишь до определенного предела, устойчивое изменение поведения происходит через убеждение и личный пример, заявил руководитель аппарата Общественного совета при Минтрансе России Вячеслав Керов, напомнив, что еще 30–40 лет назад большинство водителей пренебрегало ремнями безопасностями.

— А сейчас наоборот: если ты не пристегнулся, значит, ты не бережешь себя, не бережешь своих близких, пассажиров, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Участники круглого стола поддержали кампанию «Твоя мера — 0 промилле», запущенную социально-ответственным бизнесом. Помимо учебных модулей для автошкол и региональных активностей она подразумевает создание тематических муралов на всех федеральных трассах.

Пьяные пешеходы и запрещенные лекарства

Между тем круг проблем шире, чем нетрезвое вождение. Начальник отдела безопасности дорожного движения ГК «Автодор» Виктор Левандовский напомнил, что на автомобильных дорогах участниками и виновниками ДТП являются также и пьяные пешеходы. В 90% случаев попадание пешехода под колеса заканчивается летальным исходом, отметил он. Депутат Ярослав Нилов напомнил о необходимости утверждения списка препаратов, после приема которых будет запрещено садиться за руль. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

— С этим большая проблема, так как даже самое безобидное с точки зрения обывателя лекарство для сердечников покажет содержание наркотических веществ. Если мы говорим про алкоголь, то 0,16 — пороговое значение, которое прибор показывает. Что касается лекарств, здесь может быть, что человек, условно говоря, в понедельник лекарство выпил, а в пятницу оказался наркоманом, — отметил Александр Холодов.