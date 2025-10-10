На Камчатке при ДТП с участием кареты скорой помощи пострадали два фельдшера
На Камчатке опрокинулась машина скорой помощи, в результате ДТП пострадали два фельдшера. Об этом 9 октября сообщил минздрав региона.
«Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой на Камчатке. Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что карету скорой помощи, которая двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками, не пропустил водитель. Он въехал в заднее колесо спецтранспорта, из-за чего произошло его опрокидывание.
В региональном минздраве добавили, что водитель автомобиля не пострадал. С ним работают сотрудники Госавтоинспекции региона.
В Краснодарском управлении МВД России 9 октября сообщили, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП. Уточняется, что водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей двух и четырех лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
