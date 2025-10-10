Реклама
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

На Камчатке при ДТП с участием кареты скорой помощи пострадали два фельдшера

Фото: t.me/minzdrav41region
На Камчатке опрокинулась машина скорой помощи, в результате ДТП пострадали два фельдшера. Об этом 9 октября сообщил минздрав региона.

«Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой на Камчатке. Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что карету скорой помощи, которая двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками, не пропустил водитель. Он въехал в заднее колесо спецтранспорта, из-за чего произошло его опрокидывание.

В региональном минздраве добавили, что водитель автомобиля не пострадал. С ним работают сотрудники Госавтоинспекции региона.

Смена колес: по закону зимнюю резину нужно обуть до этой даты в 2025 году
При решении «переобувать» автомобиль нужно ориентироваться на погоду

В Краснодарском управлении МВД России 9 октября сообщили, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП. Уточняется, что водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей двух и четырех лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.


