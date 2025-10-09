Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом 9 октября сообщили в региональном управлении МВД России.
«В 13:50 32-летний водитель Mercedes на автодороге Джубга – Сочи не учел метеорологические условия и допустил неуправляемый занос. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей двух и четырех лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В этот же день автомобиль въехал в остановку в Новосибирске, в результате происшествия пострадали шесть человек. Как сообщил источник «Известий», в числе пострадавших оказался один ребенок, его госпитализировали в местную больницу. Еще четверых человек осматривают медики, один раненый получает помощь амбулаторно.
