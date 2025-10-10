Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов указал на наступление ВС РФ на всех направлениях
Мир
СК заочно предъявил обвинения Каллас в уничтожении советских памятников
Мир
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Армия
Расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
Трамп указал на вину позиции Киева в затягивании конфликта на Украине
Мир
Трамп допустил возможность визита и. о. президента Венесуэлы Родригес в США
Общество
Политолог указал на стратегическую пользу антироссийских санкций для России
Армия
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов за две недели января
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Мэр Тбилиси рассказал о предложении Запада начать конфликт с РФ в 2022 году

Мэр Тбилиси Каладзе: Запад предложил Грузии развязать конфликт с РФ в 2022 году
0
EN
Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Посол одной из западных стран после начала конфликта на Украине в 2022 году предлагал Грузии вступить в противостояние с РФ. Об этом 9 октября сообщил в интервью телеканалу Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Посол одной из стран (Запада. — Ред.), который встречается с премьер-министром страны (на тот момент пост занимал Ираклий Гарибашвили. — Ред.) и говорит: «Вы начните (конфликт. — Ред.), будете обеспечены военной техникой», — сказал он.

По словам Каладзе, Грузии нужно было «продержаться» 10 дней, после чего, как подразумевалось, начатый конфликт перешел бы в состояние партизанской войны. Мэр Тбилиси не раскрыл информации о том, посол какой из западных стран выдвинул данное предложение.

Тест на протест: как Грузия изменится после скандальных выборов
Противостояние власти и оппозиции обостряется

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции 8 октября сообщил, что заявления Запада о Грузии продолжают собой пропаганду министра нацистской Германии Йозефа Геббельса. Глава грузинского правительства подчеркнул, что возврат такого рода пропаганды в Европу 80 лет спустя недопустим.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026