Мэр Тбилиси рассказал о предложении Запада начать конфликт с РФ в 2022 году
Посол одной из западных стран после начала конфликта на Украине в 2022 году предлагал Грузии вступить в противостояние с РФ. Об этом 9 октября сообщил в интервью телеканалу Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Посол одной из стран (Запада. — Ред.), который встречается с премьер-министром страны (на тот момент пост занимал Ираклий Гарибашвили. — Ред.) и говорит: «Вы начните (конфликт. — Ред.), будете обеспечены военной техникой», — сказал он.
По словам Каладзе, Грузии нужно было «продержаться» 10 дней, после чего, как подразумевалось, начатый конфликт перешел бы в состояние партизанской войны. Мэр Тбилиси не раскрыл информации о том, посол какой из западных стран выдвинул данное предложение.
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции 8 октября сообщил, что заявления Запада о Грузии продолжают собой пропаганду министра нацистской Германии Йозефа Геббельса. Глава грузинского правительства подчеркнул, что возврат такого рода пропаганды в Европу 80 лет спустя недопустим.
