Заявления Запада о Грузии продолжают собой пропаганду министра нацистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом 8 октября заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.

«Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды», — приводит его слова ТАСС.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что возврат такого рода пропаганды в Европу 80 лет спустя недопустим.

5 октября международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия рассказал «Известиям», что в организации протестов в Грузии принимали участие спецслужбы западных государств, включая Великобританию. По его словам, западные агенты нашли возможность для финансирования протестов.

4 октября в Тбилиси на площади Свободы начались протесты против правящей партии «Грузинская мечта» на фоне проходящих в стране парламентских выборов. К демонстрации присоединились иммигранты, прибывшие в Грузию ради сегодняшнего митинга. На кадрах из соцсетей можно заметить протестующих не только с национальными, но и с американскими флагами. По словам Кобахидзе, беспорядки в Грузии были организованы иностранными спецслужбами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ