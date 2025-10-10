Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП в Сахалинской области
- Новости
- Происшествия
- Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП в Сахалинской области
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на 851-м км автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха. Об этом 9 октября сообщила Госавтоинспекция по Сахалинской области.
«В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля Mitsubishi RVR получили телесные повреждения, второй 36-летний пассажир скончался на месте происшествия,» — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Инцидент произошел в 02:30 (по местному времени, 18:30 9 октября по мск). Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся по встречному направлению автомобилем КамАЗ под управлением 30-летнего водителя. Уточняется, что по факту произошедшего следователи проводят проверку.
Ранее, 9 октября, на Камчатке опрокинулась машина скорой помощи, в результате ДТП пострадали два фельдшера. Машину скорой помощи, которая двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками, не пропустил водитель, после чего произошло столкновение транспортных средств.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ