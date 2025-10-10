Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили технику ВСУ в зоне СВО
Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили в Днепропетровской области станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга». Об этом 10 октября сообщили в Минобороны РФ.
Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили работу радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы, предназначенного для отслеживания траекторий артиллерийских снарядов и корректировки огня. После уточнения координат по станции был нанесен удар FPV-дроном, в результате которого она была уничтожена.
На том же участке операторы БПЛА выслеживали тяжелые гексакоптеры противника, которыми тот пытался остановить продвижение штурмовых подразделений. Они были уничтожены.
Минобороны РФ 9 октября сообщило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Цели были обнаружены в ходе разведки районов сосредоточения украинских боевиков.
