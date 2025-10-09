Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности операторы ударных FPV-дронов уничтожили танк, пикап, склад боеприпасов и укрытие с живой силой формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Уточняется, что цели были обнаружены в ходе разведки районов сосредоточения украинских боевиков при помощи разведывательных беспилотников группировки.
В Минобороны РФ 8 октября сообщили, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Харьковской области уничтожили военную технику и живую силу формирований ВСУ. Военнослужащим удалось ликвидировать 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», замаскированный пункт управления БПЛА, минометный расчет и живую силу украинских военнослужащих, укрывавшуюся в блиндаже.
