Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области уничтожили военную технику и живую силу формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

В ходе боевой работы расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили позиции артиллерийских орудий, огневые точки и ретрансляторы ВСУ на линии боевого соприкосновения.

После дополнительной разведки выявленных вражеских целей было принято решение об оперативном огневом поражении ударными FPV-дронами. Военнослужащим удалось ликвидировать 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», замаскированный пункт управления БПЛА, минометный расчет и живую силу украинских военнослужащих, укрывавшуюся в блиндаже.

В Минобороны РФ 7 октября сообщили, что на южнодонецком направлении СВО бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали украинский трофейный бронеавтомобиль Husky британского производства, подорвавшийся на мине в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Территория вокруг машины была дополнительно заминирована противником, однако инженерное подразделение обеспечило безопасный проход для ремонтно-эвакуационной группы.

