Дуров заявил о нежелании праздновать день рождения из-за угрозы свободному интернету

Фото: Global Look Press/lukomore.org
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 10 октября заявил о нежелании праздновать день рождения из-за того, что у его поколения остается всё меньше времени на спасение свободного интернета.

«Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал он у себя в Telegram-канале.

В пример Дуров привел европейские страны, которые, по его мнению, вводят антиутопические меры, такие как сканирование личных сообщений, цифровые удостоверения личности и онлайн-проверки возраста.

«То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля», — отметил он.

«Telegram — один из последних островков свободы»
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян — об аресте Павла Дурова, а также о попытках Макрона и еврочиновников установить контроль над информацией

Павел Дуров 28 сентября рассказал, что около года назад французские спецслужбы связались с ним и попросили помочь властям Молдавии цензурировать некоторые каналы платформы. По его словам, после проверки указанных каналов команда Telegram удаляла лишь те, которые явно нарушали правила платформы. При этом посредник сообщил, что за это сотрудничество французская разведка «скажет много хорошего» судье, вынесшему решение о его аресте в августе прошлого года.

