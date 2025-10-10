Реклама
Расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 Южной группировки войск уничтожили технику ВСУ

Расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 Южной группировки войск комбинированным ударом уничтожили автомобиль «КрАЗ» с боезапасом и зенитную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 10 октября сообщили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 27-го артиллерийского полка Южной группировки войск нанесли комбинированный удар по грузовому автомобилю ВСУ с боезапасом и буксируемой им зенитной установкой.

В результате успешной атаки автомобиль ВСУ и крупнокалиберная тяжелая буксируемая зенитная установка КС-19 были поражены. Попадание дронов и снарядов в автомобиль привело к детонации боеприпасов.

Также расчет FPV-дрона полка уничтожил на автозаправочной станции в Константиновке бронеавтомобиль ВСУ «Козак».

Беспилотный проект: в МИД РФ объяснили выгоды от «стены дронов» для ЕС
Брюссель заинтересован в новых оборонных заказах и усилении милитаристского курса

Минобороны РФ 9 октября сообщило, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два танка противника на запорожском направлении СВО. На точку, зафиксированную при помощи средств воздушной разведки группировки войск, оперативно вылетели FPV-дроны. Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

