Сюжет:

Операторы беспилотников уничтожили два танка на запорожском направлении СВО

Фото: Министерство обороны РФ
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два танка противника на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 9 октября сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что движение двух танков противника было зафиксировано в районе населенного пункта Новое при помощи средств воздушной разведки группировки войск. Уточняется, что одна машина буксировала вторую.

На точку оперативно вылетели FPV-дроны. Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их.

Навести огонь: как сражается войсковая разведка группировки «Днепр»
По целеуказаниям бойцов уничтожаются крупные скопления пехоты и бронетехники противника

Минобороны РФ 8 октября сообщило, что военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении СВО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

