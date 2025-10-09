Операторы беспилотников уничтожили два танка на запорожском направлении СВО
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два танка противника на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 9 октября сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что движение двух танков противника было зафиксировано в районе населенного пункта Новое при помощи средств воздушной разведки группировки войск. Уточняется, что одна машина буксировала вторую.
На точку оперативно вылетели FPV-дроны. Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их.
Минобороны РФ 8 октября сообщило, что военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении СВО.
