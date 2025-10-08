Боец ВС РФ уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении СВО
Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 8 октября сообщило Минобороны РФ.
Ему удалось предотвратить попадание разведгруппы противника в тыл российских войск с помощью умения маскироваться и высокого уровня владения стрелковым оружием.
Замаскировавшись в окопе, российский военнослужащий остался незамеченным для противника. В момент, когда двое боевиков ВСУ приблизились на дистанцию около 10 м, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.
Минобороны РФ 7 октября сообщило, что на южнодонецком направлении СВО бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали украинский трофейный бронеавтомобиль Husky британского производства, подорвавшийся на мине в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области.
