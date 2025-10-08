Реклама
Боец ВС РФ уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении СВО

Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 8 октября сообщило Минобороны РФ.

Ему удалось предотвратить попадание разведгруппы противника в тыл российских войск с помощью умения маскироваться и высокого уровня владения стрелковым оружием.

Замаскировавшись в окопе, российский военнослужащий остался незамеченным для противника. В момент, когда двое боевиков ВСУ приблизились на дистанцию около 10 м, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.

Навести огонь: как сражается войсковая разведка группировки «Днепр»
По целеуказаниям бойцов уничтожаются крупные скопления пехоты и бронетехники противника

Минобороны РФ 7 октября сообщило, что на южнодонецком направлении СВО бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали украинский трофейный бронеавтомобиль Husky британского производства, подорвавшийся на мине в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

