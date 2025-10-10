Реклама
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Фильм о расследовании Хершем подрыва «Северных потоков» собрал овации в США

Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
Документальный фильм Cover-Up («Утаивание»), посвященный известным расследованиям американского журналиста Сеймура Херша, в том числе дела о подрыве газопроводов «Северный поток», собрал бурные овации на премьере в Нью-Йорке. Об этом 9 октября сообщил корреспондент «РИА Новости».

Фильм посвящен самым громким расследованиям Херша — массовому убийству в Сонгми во время войны во Вьетнаме, пыток иракских заключенных в тюрьме Абу-Грейб и многому другому. Значительную часть кинокартины заняло расследование дела о подрыве «Северных потоков».

Премьера собрала полный зал, все билеты на сеанс были раскуплены. Журналисту публика аплодировала стоя.

Трубная обстановка: ущерб ФРГ от подрыва «Северных потоков» превышает €160 млрд
Пока Берлин скрывает результаты расследования диверсии, МИД РФ готовит обращение в Международный суд ООН по делу о терактах

Польский суд 1 октября арестовал находящегося в розыске ФРГ украинского водолаза Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Согласно решению судей, фигурант должен содержаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии.

О задержании в Польше гражданина Украины, принимавшего участие в подрыве на «Северных потоках», генпрокуратура Германии сообщила 30 сентября. Указывалось, что обученный водолаз входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вблизи острова Борнхольм. Фигурант был задержан полицией в Прушкуве.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

