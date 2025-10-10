Фильм о расследовании Хершем подрыва «Северных потоков» собрал овации в США

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание»), посвященный известным расследованиям американского журналиста Сеймура Херша, в том числе дела о подрыве газопроводов «Северный поток», собрал бурные овации на премьере в Нью-Йорке. Об этом 9 октября сообщил корреспондент «РИА Новости».

Фильм посвящен самым громким расследованиям Херша — массовому убийству в Сонгми во время войны во Вьетнаме, пыток иракских заключенных в тюрьме Абу-Грейб и многому другому. Значительную часть кинокартины заняло расследование дела о подрыве «Северных потоков».

Премьера собрала полный зал, все билеты на сеанс были раскуплены. Журналисту публика аплодировала стоя.

Польский суд 1 октября арестовал находящегося в розыске ФРГ украинского водолаза Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Согласно решению судей, фигурант должен содержаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии.

О задержании в Польше гражданина Украины, принимавшего участие в подрыве на «Северных потоках», генпрокуратура Германии сообщила 30 сентября. Указывалось, что обученный водолаз входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вблизи острова Борнхольм. Фигурант был задержан полицией в Прушкуве.

