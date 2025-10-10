Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях

Команда ученых из Института AIRI, Сколтеха, MWS AI и МФТИ предложила программное решение, которое помогает оперативно выявлять изображения, содержание которых не соответствует здравому смыслу.

Предложенный подход основан на работе с текстовым описанием картинок. Это повышает скорость и точность анализа и сокращает вычислительные затраты.

«Наш мозг автоматически сопоставляет увиденное с базой накопленных знаний о мире и выявляет несоответствия. Для искусственного интеллекта эта задача гораздо сложнее. Существующие системы хорошо распознают отдельные объекты, но с трудом понимают, совместимы ли эти элементы друг с другом с точки зрения здравого смысла», — объяснил «Известиям» руководитель группы «Вычислительная семантика» в AIRI и группы NLP в Сколтехе, доктор компьютерных наук Александр Панченко.

Как предполагают исследователи, разработка может быть востребована, чтобы проводить мониторинг визуальных данных в интернете, выявлять фейковые фотографии, интерпретировать спутниковые снимки и в других подобных приложениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Картинка маслом: новый алгоритм позволит быстро выявлять фейковые изображения в Сети