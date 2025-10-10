Реклама
Ученые создали способ обнаружения потенциально опасного вещества в воде при помощи смартфона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали инновационный метод анализа содержания потенциально опасного вещества в воде, который может стать альтернативой дорогим и токсичным лабораторным способам. Об этом «Известиям» сообщили в вузе.

Продлить свет: фотоэлемент зарядит «умные» гаджеты от лампочки
Как новые устройства помогут в создании сенсорных сетей с бесперебойной работой

Новая методика позволяет определять наличие катионного полимера полиДАДМАХ — вещества, применяемого при очистке воды, с использованием камеры обычного смартфона. Технология основана на применении современных растворителей и колориметрии — метода, при котором концентрация вещества определяется по интенсивности окраски раствора.

Как рассказали ученые, полиДАДМАХ широко используется при очистке питьевой и сточной воды как флокулянт — соединение, способствующее удалению взвешенных частиц. Однако при превышении допустимых концентраций он может сохраняться в воде и приводить к образованию опасных побочных веществ, в частности, канцерогенного N-нитрозодиметиламина.

Как объяснила «Известиям» профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Ирина Тимофеева, при контроле качества воды важно получать информацию быстро, находясь около объекта анализа, что позволяет оперативно реагировать в случае отклонения показателей от нормы.

Методика включает предварительную фильтрацию воды через картриджи с ионообменной смолой и ватой, где и происходит сорбция вещества. Далее окрашенный экстракт анализируется с помощью камеры смартфона и специального приложения, доступного в открытом доступе. Сравнение с градуировочным графиком позволяет точно оценить содержание химиката.

«Для подтверждения эффективности разработки мы провели анализ реальных образцов: питьевой, водопроводной и очищенной сточной вод. Все пробы содержали полиДАДМАХ в небольших концентрациях», — рассказала лаборант-исследователь СПбГУ Алена Антонова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На определенной чистоте: опасные вещества в воде выявят при помощи смартфона

