Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

На определенной чистоте: опасные вещества в воде выявят при помощи смартфона

Как новая технология поможет быстрее реагировать на угрозу загрязнения
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые разработали способ поиска вредных веществ в воде с помощью смартфона. Для этого из пробы воды с помощью специального картриджа получают концентрат, а затем используют колориметрию — определение концентрации вещества по интенсивности окраски раствора с помощью камеры устройства. Сейчас специалисты предлагают искать таким способом превышенные уровни химиката, который используют для осаждения взвеси. Однако в дальнейшем подход может быть использован для поиска различных примесей и загрязнителей, рассказали «Известиям» ученые.

Как определить качество воды с помощью смартфона

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали метод анализа содержания химиката, способного наносить вред человеку, в воде. Предложенный подход основан на растворителях нового поколения и колориметрии, то есть определении концентрации вещества по интенсивности окраски жидкости, при помощи камеры смартфона. Это позволит заменить дорогостоящие, менее точные и токсичные способы, существующие сейчас.

Качество воды оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье человека, поэтому существует необходимость очистки как сточной, так и питьевой воды, рассказали «Известиям» ученые. Один из этапов — удаление нерастворенных взвешенных частиц. Для этого используют специальные вещества, которые объединяют мелкие частицы в более крупные, — коагулянты и флокулянты.

1

Фото: СПбГУ

Например, для этих целей подходит катионный полиэлектролит полидиаллилдиметиламмоний хлорида — полиДАДМАХ. Большая часть этого соединения во время фильтрации удерживается и не проходит на следующие этапы очистки. Однако в некоторых ситуациях, например при использовании концентраций сверх нормы, флокулянт может оставаться в воде, это может быть опасно для человека.

Сам по себе полиДАДМАХ относится к веществам, которые вызывают низкий уровень беспокойства окружающей среды, отмечают ученые. Однако превышение его концентраций во время фильтрации может привести к образованию побочных продуктов, таких как N-нитрозодиметиламин, который считается канцерогеном. Поэтому важно анализировать, насколько успешно очищена вода и насколько она безопасна для приема внутрь.

Существующие способы определения его содержания не обладают достаточно низкими пределами обнаружения и потому требуют применения дорогостоящего лабораторного оборудования или токсичных и дорогих реагентов. Как объяснила профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Ирина Тимофеева, при контроле качества воды важно получать информацию быстро, находясь около объекта анализа, — это позволяет оперативно реагировать в случае отклонения показателей от нормы.

Ученые СПбГУ разработали именно такой метод, при этом анализ воды может проводиться с использованием смартфона. По словам Ирины Тимофеевой, он позволяет определять содержание вещества даже на уровне ниже предельно допустимой концентрации. При этом методику можно применить и вне лаборатории: для этого достаточно ориентироваться на градуировочный график при регистрации интенсивности окраски экстракта с помощью камеры смартфона.

Для подтверждения эффективности разработки мы провели анализ реальных образцов: питьевой, водопроводной и очищенной сточной вод. Все пробы содержали полиДАДМАХ в небольших концентрациях, — сказала «Известиям» лаборант-исследователь кафедры аналитической химии СПбГУ Алена Антонова.

Продлить свет: фотоэлемент зарядит «умные» гаджеты от лампочки
Как новые устройства помогут в создании сенсорных сетей с бесперебойной работой

Перспективность методики

Разработанный тест-способ включает последовательное пропускание пробы воды через картриджи с ионообменной смолой и ватой для удаления мешающих примесей, при этом полиДАДМАХ сорбируется на вате, не засоряя фильтр. Затем концентрат изучается с помощью камеры. Для работы с колориметрией необходимо использовать специальные приложения для смартфонов, которые есть в открытом доступе, рассказали «Известиям» ученые. Впоследствии подобными методами можно будет анализировать содержание и других веществ, и ученые уже над этим работают.

Предложенный метод применим в экологическом мониторинге для анализа природных вод на содержание катионных полиэлектролитов, обеспечивая достаточную чувствительность и селективность, рассказала директор мегафакультета наук о жизни и НОЦ инфохимии ИТМО Екатерина Скорб.

— Благодаря низкой стоимости и простоте выполнения анализа метод представляет интерес для использования в системах раннего оповещения и в рамках программ общественного контроля качества воды, — отметила она.

2

Фото: СПбГУ

В колориметрии обычно используют фотоколориметр. Его стоимость соизмерима со стоимостью смартфона, а точность и чувствительность выше, сказал «Известиям» д.х.н., директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н.Э. Баумана Евгений Александров.

Предлагаемый способ можно было бы назвать более доступным, но для бытового применения он слишком сложный, требует несколько стадий обработки пробы и применения специальных реактивов. Однако в плане портативности этот метод неплохой, так как смартфон во много раз меньше и легче фотоколориметра, — сказал специалист.

Ионообменная смола, картриджи и так далее — это уже лабораторная деятельность, а не просто работа смартфона. И как это проводить в полевых условиях, не совсем понятно, отметил разработчик образовательных программ, председатель комиссии по наставничеству «Опоры России», эксперт Клубов мышления Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Васенев.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Analytica Chimica Acta.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026