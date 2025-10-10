Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Мир
Дмитриев сообщил о продолжении переговоров РФ и США на базе соглашений на Аляске
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 605 украинских дронов за неделю в ДНР
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ракет Tomahawk для Киева
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

Танкисты осваивают новую тактику в зоне СВО

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В зоне проведения специальной военной спецоперации (СВО) танкисты осваивают новую тактику — огневой накат. Теперь танки работают на передовой парами. Один из них стреляет с закрытых огневых позиций, а другой выезжает на нейтральную полосу, чтобы вести огонь прямой наводкой, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России.

Танковый порыв: как батальон «Волга» помог освободить десятки населенных пунктов
Комбат рассказал «Известиям», как из обычных тверских добровольцев он создал максимально эффективное боевое подразделение

Собеседники издания отметили, что новая тактика применяется в боях и отрабатывается на тыловых полигонах.

«Такие действия эффективны при уничтожении опорных пунктов противника и поддержке идущих в атаку штурмовиков», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Эксперт объяснил, что действующий с закрытых позиций танк будет подавлять огневые средства противника и не даст ему высунуть голову из окопа.

«Вышедшая на прямую наводку машина прицельным огнем уничтожит огневые точки. При таких действия важна поддержка наших дронов. Они должны будут корректировать огонь, сообщать о вновь обнаруженных целях, а также о возможных опасностях. Например, о выдвигающейся к переднему краю бронетехнике противника», — добавил он.

Военный эксперт Алексей Ленков рассказал «Известиям», что тактика дает определенный эффект на поле боя.

«Танк остался основным средством по уничтожению укрепрайонов. Единственная машина, которая может близко подойти к огневой точке противника, и тут же подавить ее. БМП и БТР не имеют такой защищенности и мощной пушки и говорить об их применении в такой роли несерьезно», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025