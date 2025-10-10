Танкисты осваивают новую тактику в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной спецоперации (СВО) танкисты осваивают новую тактику — огневой накат. Теперь танки работают на передовой парами. Один из них стреляет с закрытых огневых позиций, а другой выезжает на нейтральную полосу, чтобы вести огонь прямой наводкой, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России.

Собеседники издания отметили, что новая тактика применяется в боях и отрабатывается на тыловых полигонах.

«Такие действия эффективны при уничтожении опорных пунктов противника и поддержке идущих в атаку штурмовиков», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Эксперт объяснил, что действующий с закрытых позиций танк будет подавлять огневые средства противника и не даст ему высунуть голову из окопа.

«Вышедшая на прямую наводку машина прицельным огнем уничтожит огневые точки. При таких действия важна поддержка наших дронов. Они должны будут корректировать огонь, сообщать о вновь обнаруженных целях, а также о возможных опасностях. Например, о выдвигающейся к переднему краю бронетехнике противника», — добавил он.

Военный эксперт Алексей Ленков рассказал «Известиям», что тактика дает определенный эффект на поле боя.

«Танк остался основным средством по уничтожению укрепрайонов. Единственная машина, которая может близко подойти к огневой точке противника, и тут же подавить ее. БМП и БТР не имеют такой защищенности и мощной пушки и говорить об их применении в такой роли несерьезно», — отметил эксперт.

Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя