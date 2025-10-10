В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу НАТО для снабжения Киева
Западные спонсоры руководства Молдавии подтягивают ее к НАТО и превращают в тыловую базу для снабжения Украины. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Расцениваем утвержденную правительством Молдавии 8 октября военную стратегию республики на период 2025-2035 годов как очередной шаг, направленный на милитаризацию Молдавии, ее подтягивание к НАТО и превращение в тыловую базу для снабжения преступного киевского режима. Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой «евроинтеграции», — сообщил Галузин «Известиям».
В Молдавии 8 октября представили новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой для республики. Галузин подчеркивает, что в документе цинично утверждается, что нейтралитет Молдавии «не означает изоляцию или отказ от самообороны». На деле РФ видит, что официальный Кишинев ведет линию на выхолащивание нейтрального статуса республики и активизацию сотрудничества с НАТО.
«Год от года увеличиваются поставки в страну натовских вооружений. Молдавские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в многонациональных учениях стран альянса как внутри страны, так и за рубежом. Только в 2024-м их было свыше 30-ти. При поддержке НАТО в республике реализуются 18 долгосрочных проектов. Неслучайно, что ключевым элементом Военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться «в соответствии со стандартами НАТО», — резюмировал дипломат.
На прошедших 28 сентября парламентских выборах победу одержала проевропейская партия «Действие и солидарность», она получила 55 мандатов из 101.
