Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии назвали катастрофой для Украины приобретение США Гренландии
Общество
Крещенские купания прошли в водах Каспийского моря в Дагестане
Общество
В ЛДПР предложили создать бюджетную «Карту путешественника» для студентов
Общество
Эксперт назвал самые опасные приемы слежки за возлюбленными
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –7 градусов в Москве 19 января
Мир
Количество погибших в результате схода с рельсов поездов в Испании выросло до 21
Экономика
В РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Общество
Вице-спикер СФ рассказал о преимуществах второго пакета антифрод-законов
Мир
В посольстве РФ в Швеции рассказали о разрушении системы безопасности судоходства на Балтике
Мир
В штурмовых подразделениях ВСУ начали числиться «мертвые души»
Общество
Потребность работодателей в кадрах упала до минимума за шесть лет
Мир
СМИ сообщили о попытке США узнать о военной инфраструктуре Гренландии
Спорт
ФК «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании со счетом 2:1
Мир
На Украине сообщили о возможных отключениях света более чем на 16 часов
Общество
В ГД предложили наделить МВД полномочиями по делам о содержании животных
Мир
СМИ сообщили о внимании Трампа к Канаде на фоне уязвимости страны перед Россией
Общество
В Госдуме заявили о рассмотрении законопроекта по ежегодной индексации зарплат

В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу НАТО для снабжения Киева

0
EN
Фото: TASS/imago stock
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Западные спонсоры руководства Молдавии подтягивают ее к НАТО и превращают в тыловую базу для снабжения Украины. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Вам такое не НАТО: РФ призвала Молдавию воздержаться от опрометчивых шагов
В новой военной стратегии республика называет основной угрозой Россию, ставка делается на сближение с Североатлантическим альянсом

«Расцениваем утвержденную правительством Молдавии 8 октября военную стратегию республики на период 2025-2035 годов как очередной шаг, направленный на милитаризацию Молдавии, ее подтягивание к НАТО и превращение в тыловую базу для снабжения преступного киевского режима. Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой «евроинтеграции», — сообщил Галузин «Известиям».

В Молдавии 8 октября представили новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой для республики. Галузин подчеркивает, что в документе цинично утверждается, что нейтралитет Молдавии «не означает изоляцию или отказ от самообороны». На деле РФ видит, что официальный Кишинев ведет линию на выхолащивание нейтрального статуса республики и активизацию сотрудничества с НАТО.

«Год от года увеличиваются поставки в страну натовских вооружений. Молдавские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в многонациональных учениях стран альянса как внутри страны, так и за рубежом. Только в 2024-м их было свыше 30-ти. При поддержке НАТО в республике реализуются 18 долгосрочных проектов. Неслучайно, что ключевым элементом Военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться «в соответствии со стандартами НАТО», — резюмировал дипломат.

На прошедших 28 сентября парламентских выборах победу одержала проевропейская партия «Действие и солидарность», она получила 55 мандатов из 101.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одним тылом связаны: НАТО превращает Молдавию в базу для снабжения Киева

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026