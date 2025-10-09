«Мега» расширяется до маркетплейса
Сеть торговых центров «Мега» подала заявку на регистрацию товарного знака «Мега онлайн» для запуска фиджитал-ритейлера совместно с маркетплейсом «Мегамаркет». Об этом «Известиям» сообщил зампред правления Газпромбанка (владеет сетью ТЦ) Тигран Хачатуров. Запуск планируется до конца 2025 года, рассказал топ-менеджер.
Проект даст арендаторам торговых центров дополнительный канал продаж и станет частью стратегии по восстановлению трафика после ухода ряда крупных арендаторов, включая IKEA. Ранее «Мегамаркет» арендовал освободившиеся площади под склады для быстрой доставки товаров.
Сеть «Мега» принадлежала шведской Ingka Centres и была продана Газпромбанку в 2023 году. Банк управляет 14 торговыми центрами общей площадью около 2,3 млн кв. м в Москве и регионах. По итогам 2024 года выручка компании составила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 680,7 млн.
«Совместный фиджитал-проект «Меги» и «Мегамаркета» станет первым подобным решением на российском рынке и позволит расширить аудиторию, увеличив продажи в каналах сбыта», — отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
Формат предполагает создание интерактивных пространств и омниканальных кластеров на бывших площадях шведского ритейлера.
