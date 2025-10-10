В Швейцарии партия потребовала отменить защитный статус для украинских беженцев

Партия «Демократический союз центра» (UDC) потребовала отменить защитный статус для беженцев с Украины. Соответствующее заявление 8 октября было размещено на официальном сайте партии.

«Мы призываем Федеральный совет немедленно положить конец своей нечестной политике и сохранить интересы населения Швейцарии. В частности, UDC требует: не продлевать действие статуса защиты S (предназначена для предоставления временной защиты в Швейцарии лицам, покинувшим Украину. — Ред.). Немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех. Ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий», — указано в требовании.

Кроме того, в партии запросили бороться с туристическими поездками на Украину, а также призвали ввести рабочие обязательства для трудоспособных беженцев и в будущем перевести в экстренную категорию любого, кто не получит оплачиваемую работу в течение 12 месяцев.

Уточняется, что соответствующее заявление связывается с катастрофическими финансовыми последствиями от политики по временной защите беженцев для Швейцарии.

Польский депутат Славомир Ментцен 6 октября заявил что украинцы не должны становиться депутатами в польском парламенте. Также он призвал прекратить выдачу польского гражданства украинцам и отметил необходимость в увеличении срока его получения. По мнению депутата, польские интересы должны быть в приоритете.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ