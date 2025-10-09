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Трамп заявил об отказе от программ демократов для сокращения расходов

Трамп: Белый дом будет сокращать расходы путем отказа от программ демократов
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Фото: Global Look Press/Li Rui
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Белый дом в условиях шатдауна правительства будет сокращать расходы путем отказа от программ представителей Демократической партии. Об этом 9 октября заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы сократим некоторые очень популярные программы демократов», — сказал он во время заседания кабмина.

Американский лидер отметил, что эти программы демократов «не пользуются популярностью у представителей Республиканской партии», и добавил, что их работа «так устроена». При этом других подробностей Трамп не привел.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что законопроект демократов о прекращении работы правительства не набрал достаточного количества голосов для принятия в сенате. Он подчеркнул, что голосование продолжается.

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В этот же день агентство Reuters сообщило, что сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о финансировании правительства от Республиканской и Демократической партий. Таким образом, шатдаун в Соединенных Штатах продолжается.

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что в случае продолжения остановки правительства возможны массовые сокращения и потери для ВВП в размере $15 млрд в неделю. Уточнялось, что при разумном подходе демократов к согласованию бюджета причин для сокращений не будет.

Позднее, 6 октября, Трамп сообщил, что готов вести диалог с демократами по проблемным темам, где расходятся мнения с республиканцами, однако это возможно только после того, как правительство США возобновит свою деятельность.

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