Трамп заявил об отказе от программ демократов для сокращения расходов
Белый дом в условиях шатдауна правительства будет сокращать расходы путем отказа от программ представителей Демократической партии. Об этом 9 октября заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы сократим некоторые очень популярные программы демократов», — сказал он во время заседания кабмина.
Американский лидер отметил, что эти программы демократов «не пользуются популярностью у представителей Республиканской партии», и добавил, что их работа «так устроена». При этом других подробностей Трамп не привел.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что законопроект демократов о прекращении работы правительства не набрал достаточного количества голосов для принятия в сенате. Он подчеркнул, что голосование продолжается.
В этот же день агентство Reuters сообщило, что сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о финансировании правительства от Республиканской и Демократической партий. Таким образом, шатдаун в Соединенных Штатах продолжается.
Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что в случае продолжения остановки правительства возможны массовые сокращения и потери для ВВП в размере $15 млрд в неделю. Уточнялось, что при разумном подходе демократов к согласованию бюджета причин для сокращений не будет.
Позднее, 6 октября, Трамп сообщил, что готов вести диалог с демократами по проблемным темам, где расходятся мнения с республиканцами, однако это возможно только после того, как правительство США возобновит свою деятельность.
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