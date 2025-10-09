Блогера Павла Сюткина арестовали на два месяца по делу о фейках о ВС РФ
Суд в Москве арестовал блогера и историка русской кухни Павла Сюткина по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Отмечается, что Сюткину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Его арестовали на два месяца.
Накануне сообщалось, что в отношении Сюткина возбудили уголовное дело. По версии следствия, блогер разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат ложную информацию о действиях российских военных на Украине.
