Уголовное дело возбудили в отношении блогера Павла Сюткина
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Об этом 8 октября сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — указано в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат ложную информацию о действиях российских военных на Украине.
Блогера доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
29 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом) за фейковую информацию о Российской армии. По версии следствия, журналистка разместила публикации, содержащие ложные сведения о действиях Российской армии на территории другого государства. В настоящее время решается вопрос об объявлении Лученко в международный розыск.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ