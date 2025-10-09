Опубликованы кадры с места аварии на остановке в Новосибирске
На месте аварии в Новосибирске, в ходе которой автомобиль въехал в автобусную остановку, до сих пор находятся полицейские автомобили. «Известия» 9 октября публикуют видеокадры с места происшествия.
На них видно, что на месте находится много фрагментов от разбившегося автомобиля. Тротуар заснежен.
Авария произошла вечером 9 октября, в ходе ДТП пострадали шесть человек. Один из них — ребенок, он госпитализирован в местную больницу. Еще четверых человек осматривают медики, один человек получает помощь на дому. По данным пресс-службы главного управления (ГУ) МВД по региону, у водителя автомобиля обнаружены признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
