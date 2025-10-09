Шесть человек пострадали в ДТП с наехавшим на остановку автомобилем

Автомобиль въехал в остановку в Новосибирске, в результате происшествия пострадали шесть человек. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по региону.

«Сегодня водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки «Октябрьский универмаг». По предварительной информации, в ДТП пострадало шесть человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что у водителя автомобиля были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Как сообщил источник «Известий», в числе пострадавших оказался один ребенок, его госпитализировали в местную больницу. Еще четверых человек осматривают медики, один человек получает помощь амбулаторно.

По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в результате ДТП в Ставрополе погиб начинающий водитель, еще двое пассажиров получили травмы. Уточняется, что 18-летний водитель, получивший права три месяца назад, погиб до приезда «скорой». Двое его пассажиров 16 и 19 лет были доставлены в реанимацию.

