Путин и премьер Ирака сочли целесообразным перенести российско-арабский саммит

В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с премьером Ирака Мухаммедом Судани было решено перенести проведение российско-арабского саммита на более позднее время. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа, Владимир Путин и Мухаммед Судани пришли к выводу, что многим приглашенным лидерам арабских государств будет затруднительно лично прибыть в Москву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о переносе саммита будет передана по дипломатическим каналам в столицы всех арабских стран.

26 июня Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению первого российско-арабского саммита. Уточнялось, что председателем был назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета. Правительство России должно обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита.

22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит «Россия — Лига арабских государств (ЛАГ)» состоится осенью. Он назвал грядущий саммит очень представительным и важным мероприятием. Позже, 17 мая, Путин пригласил на саммит лидеров стран ЛАГ.

