Путин пригласил лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Россия намерена провести первый российско-арабский саммит и приглашает на него лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность, что саммит будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Россия со своей стороны последовательно поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами <…> по урегулированию имеющихся в регионе противоречий», — добавил российский лидер.

По его словам, все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права «при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран».

22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит «Россия — Лига арабских государств (ЛАГ)» состоится осенью. Пресс-секретарь президента РФ назвал грядущий саммит очень представительным и важным мероприятием.