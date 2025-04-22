Песков рассказал о подготовке саммита России и арабских стран
Саммит «Россия – Лига арабских государств (ЛАГ)» состоится осенью. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ведется подготовка. Это будет осень. Точные сроки будут называться дополнительно», — заявил он обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.
Пресс-секретарь президента РФ назвал грядущий саммит очень представительным и важным мероприятием.
Песков подчеркнул, что визиты руководителей арабских стран в Россию связаны с развитием отношений со странами Персидского залива и другими государствами.
«Президент [РФ] Владимир Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога», — заключил он.
Днем Путин провел встречу в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. В ходе беседы он анонсировал саммит «Россия – ЛАГ» и пригласил оманского коллегу принять участие в мероприятии.