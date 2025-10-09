Глава «Газпрома» заявил о приближении аномально холодной зимы в Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 9 октября на полях Петербургского международного газового форума предупредил о вероятности аномально холодной зимы в Европе и европейской части России.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что такой прогноз может означать температуры до минус 25 градусов по всей европейской части России: от Мурманской области до Краснодарского края.

Ранее в этот день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» предупредил, что снег может выпасть в Москве уже в последние дни октября. Кроме того, синоптик добавил, что в ближайшие недели ожидаются колебания температуры.

