Что известно о циклоне «Барбара»: на Москву обрушатся ливни на 10 дней

Осадки ожидаются уже в пятницу, 10 октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В пятницу, 10 октября, в столицу придет циклон «Барбара». Синоптики предупреждают, что он принесет холода и дожди, которые будут идти больше десяти дней подряд. Подробнее — в материале «Известий».

Что известно об осадках в Москве

В Москве с 10 октября ожидаются затяжные ливни высокой интенсивности и похолодание, сообщили в центре погоды «Фобос». Слабые дожди ожидаются уже с позднего вечера 9 октября. По данным синоптиков, такую погоду принесет циклон «Барбара».

«В течение дня 9 октября ожидается облачная и сухая погода. После обеда воздух прогреется до 14 градусов», — рассказали «Москве 24» в «Фобосе».

Однако уже на следующий день погоду определит циклон. Москвичей ожидают дожди и мокрый снег. В выходные 11–12 октября может выпасть 20% месячной нормы осадков, отметила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако, по данным сайта «Метеовести», в период циклона в Москве выпадет почти 50% месячной нормы осадков.

«В субботу и воскресенье будет облачно, временами дожди. Не исключено, что во вторник, 14 октября, в ночные часы будет мокрый снег с дождем. Снежный покров не образуется, но вероятность смешанных осадков есть», — объяснила Позднякова RT.

По словам эксперта, атмосферное давление будет ниже климатической нормы.

Кроме того, грядет похолодание.

«Температура начнет понижаться. Субботний день будет еще достаточно теплым. Минимальная температура в Москве составит +7…+9 °С, а дневная — +9…+11 °С. При этом в воскресенье заметно похолодает — до +6…+8 °С днем», — отметила Позднякова.

Значительно температура опустится во вторник, 14 октября. Минимальная температура составит 0…+5 °С, дневная — +2…+7 °С.

Мокрый «Корнелиус»: североатлантический циклон принес в Москву дождь и сырость
Ожидается, что он пройдет и по другим регионам Центральной России

Что такое циклон «Барбара»

Название циклону дали немецкие синоптики. «Барбара» — мощный циклон, который вызывает сильные дожди и обильные снегопады.

В начале октября циклон сформировался на Балканах. В ряде регионов осадки достигали месячных норм, всего за пару суток выпало до 30–50 см снега. В горах Болгарии, Боснии и Сербии сугробы выросли до 30 см.

Циклон доходит и до России. Сначала он обрушится на юг страны. К субботе «Барбара» достигнет центра Русской равнины и объединится с североатлантическим циклоном.

Прогноз погоды на ближайшие дни

По данным «Яндекс Погоды», дождь в Москве начнется в ночь с 9 на 10 октября. Утром и днем 10 октября осадков не ожидается, однако с вечера дня и до самой субботы, 18 октября, будут ливни.

В выходные, 11 и 12 октября, столицу накроют дожди, которые будут идти утром, днем и вечером. Температура от +6 до +11 °С. В воскресенье может выглянуть солнце.

С 13 до 18 октября в Москве будет пасмурно, средняя температура — +6 °С. Снега «Яндекс Погода» не обещает.

