Синоптик предупредил москвичей о высокой вероятности первого снега в октябре

Синоптик Шувалов: снег может выпасть в Москве уже в последние дни октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Снег может выпасть в Москве уже в последние дни октября. Об этом 9 октября заявил «Известиям» синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

Что касается общего количества осадков в октябре, эксперт подчеркнул, что прогнозы на более длительный срок имеют меньшую достоверность.

«Говорить о большом количестве осадков до конца месяца не представляется возможным. Прогнозы по осадкам всегда обладают большей достоверностью только на ближайшие 3−5 дней», — сказал Шувалов.

Кроме того, синоптик добавил, что в ближайшие недели ожидаются колебания температуры. В ночное время возможны отрицательные температуры, что может привести к выпадению снега.

Синоптики предрекли аномальную погоду: какой будет зима 2025-2026
Температура воздуха будет нестабильной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в этот же день, что к настоящему моменту порядка 60% территории России покрыто снегом, до конца недели ситуация не поменяется. Так, на Таймыре снег уже преодолел отметку в 14–16 см, в то время как в Якутии снег достиг 13–18 см. Он добавил, что в настоящее время снег уже практически полностью покрывает Сибирский федеральный округ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

