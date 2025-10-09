В РФ зафиксировали снижение средней цены китайских б/у автомобилей

В сентябре текущего года средняя цена на подержанные китайские автомобили в России снизилась на 13,1% относительно первого осеннего месяца прошлого года и составила 2 млн рублей. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Новые китайские автомобили за аналогичный период, согласно данным аналитиков, подорожали на 4,1%, средняя цена составила 3,5 млн рублей.

Средняя цена на новые российские автомобили (Lada и УАЗ) за год снизилась на 3,1% и составила 1,4 млн рублей. В то же время отечественные легковушки с пробегом этих двух марок подорожали на 1,5% (около 600 тыс. рублей).

Кроме того, как подсчитали эксперты, в сентябре текущего года по сравнению с февралем 2022 года стоимость новых российских легковых машин выросла на 45,6%. Подержанные подорожали не так сильно — на 24,3%.

Рост средней цены на китайские легковушки за тот же период был более значительным и составил 58,4%, а на б/у экземпляры — на 159,3%, указали в НАПИ.

До этого, 8 октября, «Автостат» сообщал, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России впервые за долгое время опустилась ниже отметки 1,4 млн рублей. Как объяснили аналитики, снижение цен на подержанные автомобили во многом связано с увеличением их предложения (количества объявлений о продаже).

7 октября стало известно, что в III квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 3% относительно января – марта и составила 2,83 млн рублей. Эксперты отметили, что предпосылками для плавного роста спроса стали умеренное снижение ключевой ставки, а также скидки и спецпредложения от дилеров, которые распродают скопившиеся остатки прошлого года.

