Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Средства ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
СБУ объявила в розыск археолога Толстикова за 50-летнюю экспедицию в Керчи
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
Консул РФ в Таиланде предостерег о заманивании граждан России в рабство в Мьянме
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

В РФ зафиксировали снижение средней цены китайских б/у автомобилей

0
EN
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В сентябре текущего года средняя цена на подержанные китайские автомобили в России снизилась на 13,1% относительно первого осеннего месяца прошлого года и составила 2 млн рублей. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Новые китайские автомобили за аналогичный период, согласно данным аналитиков, подорожали на 4,1%, средняя цена составила 3,5 млн рублей.

Средняя цена на новые российские автомобили (Lada и УАЗ) за год снизилась на 3,1% и составила 1,4 млн рублей. В то же время отечественные легковушки с пробегом этих двух марок подорожали на 1,5% (около 600 тыс. рублей).

Кроме того, как подсчитали эксперты, в сентябре текущего года по сравнению с февралем 2022 года стоимость новых российских легковых машин выросла на 45,6%. Подержанные подорожали не так сильно — на 24,3%.

Рост средней цены на китайские легковушки за тот же период был более значительным и составил 58,4%, а на б/у экземпляры — на 159,3%, указали в НАПИ.

За спрос денег не берут: что произошло с продажами новых автомобилей в сентябре
Почему былые фавориты рынка теряют позиции в России

До этого, 8 октября, «Автостат» сообщал, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России впервые за долгое время опустилась ниже отметки 1,4 млн рублей. Как объяснили аналитики, снижение цен на подержанные автомобили во многом связано с увеличением их предложения (количества объявлений о продаже).

7 октября стало известно, что в III квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 3% относительно января – марта и составила 2,83 млн рублей. Эксперты отметили, что предпосылками для плавного роста спроса стали умеренное снижение ключевой ставки, а также скидки и спецпредложения от дилеров, которые распродают скопившиеся остатки прошлого года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025